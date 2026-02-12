Cuba: dos barcos con ayuda humanitaria procedentes de México llegan a Cuba

Los barcos transportaron un total de 814 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad enviados por iniciativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (foto).

Entre los productos se encontraban leche, carne, arroz, frijoles, galletas y artículos de higiene personal.

Sheinbaum reiteró el compromiso de México con la asistencia humanitaria y criticó las políticas estadounidenses que, en su opinión, están agravando la situación en la isla.

Cuba, con aproximadamente 9,6 millones de habitantes, enfrenta una creciente escasez de combustible tras la suspensión del suministro desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero pasado.

La situación obligó a las autoridades a implementar medidas de emergencia como el racionamiento de gasolina y la reducción de la actividad en las oficinas públicas (ANSA).