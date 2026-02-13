Cuba: dos influencers cubanos críticos tras las rejas

Ambos, detenidos el 6 de enero en Holguín, están siendo investigados por "propaganda contra el orden constitucional" e "incitación al delito", delitos que, según el código penal cubano, conllevan penas de hasta ocho años de prisión.

La fiscalía provincial afirma que el contenido difundido online incitaba a la subversión del orden constitucional y difamaba a las instituciones políticas y sociales. La prisión preventiva fue confirmada tras un recurso de habeas corpus, mientras la investigación continúa en curso.

Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders, Justicia 11J y Amnistía Internacional, denuncian el uso extensivo y punitivo del código penal para restringir la libertad de expresión y hablan de una "escalada" de detenciones políticas, con 1207 registradas hasta finales de enero.

El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel rechaza las acusaciones y niega la existencia de presos políticos en Cuba.

(ANSA).