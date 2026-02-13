Cuba: EEUU denuncia hostigamiento a su jefe diplomático

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en la red X que "pequeños grupos de agentes del régimen cubano han estado hostigando" al jefe de misión estadounidense en La Habana y lanzó una advertencia directa: "sabemos quiénes son y responderemos en consecuencia, incluso con sanciones de visado".

Según reportes de medios estadounidenses, la denuncia de Washington se vincula con episodios registrados durante las visitas de Hammer fuera de La Habana, donde se difundieron videos en los que se observa a grupos reducidos increpándolo con insultos y consignas, en algunos casos en medio de apagones nocturnos.

Landau -vice del secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo con la cobertura local- no precisó fecha ni lugar exacto de los incidentes, pero sostuvo que, conforme a "normas fundamentales del derecho internacional", los diplomáticos deben poder cumplir sus funciones sin intimidaciones ni acoso.

El episodio se produce en un contexto de recrudecimiento del conflicto bilateral. Medios internacionales informaron recientemente que el Departamento de Estado acusó a Cuba de interferir en el trabajo de Hammer y calificó de "tácticas de intimidación fallidas" los actos de hostigamiento, mientras exigía que La Habana deje de "enviar individuos" para obstaculizar la labor diplomática.

En paralelo, la administración de Donald Trump endureció el tono al considerar a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y al advertir con medidas contra países que contribuyan al suministro energético de la isla, en un escenario de crisis interna marcada por apagones, escasez de combustible y deterioro de servicios.

Hammer, un diplomático de carrera que llegó a Cuba a fines de 2024, ha realizado recorridas por distintas provincias y mantuvo contactos con residentes y líderes religiosos, lo que ha generado fricciones con el gobierno cubano, que en ocasiones lo acusó de conducta "intervencionista", acusación rechazada por la embajada estadounidense.

En este marco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó estar "extremadamente preocupado" por el agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba, atribuyéndola a un conjunto de factores: el embargo financiero y comercial de larga data, eventos meteorológicos extremos y "medidas recientes de Estados Unidos que limitan los envíos de petróleo".

La portavoz Martha Hurtado advirtió en Ginebra que la situación tiene un impacto cada vez más severo en los derechos humanos y puede aumentar el riesgo de desórdenes sociales a largo plazo. Además, remarcó la dependencia de los sistemas de salud, alimentación y agua de combustibles importados, y alertó que la escasez de petróleo compromete la continuidad de servicios esenciales.

El Alto Comisionado Volker Trk, según la misma fuente, reiteró su llamado a los Estados a suspender medidas sectoriales unilaterales por su impacto "amplio e indiscriminado" sobre la población civil.

La crisis energética cubana se profundizó en las últimas semanas, con efectos directos sobre el transporte público y la actividad cotidiana, en un escenario en el que la isla produce solo una parte del petróleo que consume y enfrenta dificultades crecientes para garantizar el abastecimiento. (ANSA).