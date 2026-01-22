Cuba: EEUU posiciona al portaaviones USS George H.W. Bush frente a Cuba

Su ubicación aproximada, cerca de la punta de Varadero en el norte de la isla, fue confirmada también por datos de sistemas de monitoreo GPS marino.

La presencia del portaaviones se enmarca dentro de un despliegue más amplio de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe, que ha incluido el traslado de buques anfibios como el USS Iwo Jima y el USS San Antonio hacia aguas al norte de Cuba.

Estos movimientos se producen tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y el consiguiente reposicionamiento de activos del Comando Sur de Estados Unidos.

La Marina estadounidense describió parte de las actividades del USS George H.W. Bush como ejercicios de reabastecimiento en el mar, así como prácticas de tiro, que forman parte de su calendario de entrenamiento y preparación operativa.

El despliegue de un portaaviones nuclear en puntos tan próximos a Cuba no es habitual y refleja, según analistas, una respuesta táctica del Pentágono a los recientes acontecimientos políticos y militares en la región.

La presencia naval incluye además otros buques de guerra y unidades anfibias que han sido reubicadas desde aguas cercanas a Venezuela al entorno del norte de Cuba y el Atlántico adyacente, como parte de una reorganización tras las operaciones recientes.

Aunque algunas fuerzas han comenzado a reducir su presencia en ciertas zonas del Caribe, la administración estadounidense ha señalado que mantendrá activos militares en la región para asegurar la vigilancia y ejecución de misiones estratégicas.

El desplazamiento de buques de guerra cerca de Cuba se produce en un clima de tensiones crecientes entre Estados Unidos y varios países de la región, en particular tras la operación en Venezuela que se saldó con la captura de Maduro.

Expertos y gobiernos regionales han interpretado estos movimientos como parte de un enfoque de "disuasión estratégica" por parte de Washington, mientras que sectores críticos han denunciado que este tipo de despliegues marginan la estabilidad y soberanía regional.

El posicionamiento del USS George H.W. Bush frente a la costa cubana subraya el papel de la Marina de Estados Unidos como herramienta de proyección de poder en el hemisferio occidental y destaca cómo los recientes movimientos militares en el Caribe forman parte de una estrategia más amplia de Washington relacionada con la presión sobre gobiernos afines como los de Venezuela y Cuba (ANSA).