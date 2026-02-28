Cuba: El Caribe da ayuda humanitaria a Cuba, pero hay discrepancias

La decisión de enviar asistencia humanitaria a Cuba se anunció durante una conferencia de prensa este viernes para conmemorar la clausura de la reunión de cuatro días de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, un microestado insular caribeño, a la que asistió el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para abordar las relaciones de Estados Unidos con los gobiernos de esa región.

La cumbre se celebró en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras el arresto del líder venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de la nación caribeña, por parte de las fuerzas estadounidenses, y la imposición de un bloqueo petrolero a Cuba por parte de la administración Trump en enero.

En la inauguración de la conferencia, se hicieron llamamientos al diálogo para reducir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó su preocupación por las graves dificultades económicas, la escasez de energía y la creciente presión humanitaria y sus posibles consecuencias para la región en general.

El presidente saliente de Caricom y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, afirmó que el bloque de 15 países responderá de manera significativa para aliviar la situación humanitaria en Cuba dentro de un mes. Al preguntársele si se emitirá una declaración conjunta de Caricom condenando la intervención militar estadounidense en la región, que ha incluido ataques militares mortales contra presuntos barcos cargados de drogas en la zona, matando al menos a 151 personas sin presentar pruebas de irregularidades, Drew declaró a la prensa que el organismo estaba aún investigando y recopilando información.

Pero analistas interpretan que la ausencia de un comunicado es el desacuerdo entre los miembros del bloque sobre las políticas estadounidenses.

En la sesión inaugural de la reunión, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien ha elogiado repetidamente los ataques militares de Trump en la región, cuestionó los llamados de otros líderes para proteger el Caribe como una zona de paz. "No me hablen de una zona de paz cuando… Trinidad y Tobago, con 1,4 millones de habitantes, registró 623 asesinatos en un año, en 2024. Y el 40% de esos asesinatos… estuvieron relacionados con pandillas, impulsados ;;por narcóticos, armas de fuego contrabandeadas desde Venezuela, y pandillas que salían de Venezuela y se mezclaban con pandillas en Trinidad", bramó la primera ministra.

Fue Drew quien admitió la desunión. "Caricom no tiene una política exterior homogénea ni única; eso queda en manos de los estados soberanos. Caricom podría buscar la coordinación, pero cada estado, como se mencionó anteriormente, tiene la oportunidad de determinar su agenda de política exterior", afirmó y acotó que el bloque no es una unión política y que "Trinidad y Tobago o cualquier otro país invitado a una reunión no fragmenta a Caricom".

Igualmente, los líderes caribeños instaron a la desescalada y al diálogo en medio del embargo petrolero estadounidense a Cuba. La cumbre de cuatro días estuvo dominada por el debate sobre las intervenciones estadounidenses en la región, mientras continúan los ataques militares El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó su apoyo a un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad.

"Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y valentía", declaró Holness. "Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y maestros han servido en toda nuestra región", afirmó.

Y añadió que los cubanos enfrentan "graves dificultades económicas, escasez de energía y una creciente presión humanitaria", lo que podría tener consecuencias para toda la región. (ANSA).