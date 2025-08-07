Cuba: El nieto de Fidel, influencer que escandaliza

Aparentemente reacio a seguir las ideas de su abuelo revolucionario, usa su nombre para ganar fama en línea criticando irónicamente la escasez de alimentos, medicamentos, electricidad y combustible en la isla.

Su carrera como influencer parece atractiva para algunos, quienes encuentran divertidos sus comentarios provocativos, pero es detestada por quienes son leales al proyecto comunista cubano por su falta de respeto al legado de su famoso antepasado.

Para otros, atrapados en una lucha diaria por la supervivencia, el opulento estilo de vida del joven Castro y su aparente falta de empatía resultan, sin embargo, ofensivos.

En su cuenta de Instagram, Sandro tiene 127.000 seguidores, a quienes recompensa con imágenes de fiestas desenfrenadas y con alcohol, a menudo en compañía de mujeres con poca ropa.

Para sus videos más sarcásticos, se transforma en 'Vampirach', disfrazándose de vampiro. "Hoy me desperté con mi receta favorita, pollo a la cerveza, pero no hay pollo...", dice en una publicación, burlándose de la escasez de alimentos básicos en Cuba, mientras sostiene una botella de la cerveza nacional, Cristal.

Sus bromas también se centran en los apagones que han azotado la isla durante meses.

"Si te tuviera como Une (la compañía eléctrica nacional), te llevaría cada cuatro horas, de lunes a lunes", dice otra publicación, en la que se le ve guiñándole un ojo a una mujer.

El personaje deleita a algunos, molesta a otros, pero siempre causa revuelo. Sus partidarios lo llaman en broma el "próximo presidente", pero quienes apoyan el castrismo en el poder quieren que lo silencien. (ANSA).