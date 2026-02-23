Cuba: el régimen acusa, "EEUU quiere una crisis humanitaria"

(di Leonardo Cioni) (ANSA) - LA HABANA, 23 FEB - Se dispara la tensión en Cuba: La Habana intensifica sus ejercicios militares ("estamos viviendo un momento decisivo", subrayó el presidente Miguel Díaz-Canel) y acusa a Washington de querer "provocar una catástrofe humanitaria" mediante sanciones al petróleo.

A su vez, el gobierno de Donald Trump asegura que un cambio en la isla es "inminente", aunque —afirma— se llevará a cabo a través de una transición pacífica que evite derramamientos de sangre.

"Estados Unidos está imponiendo un bloqueo energético y pretende provocar una catástrofe humanitaria utilizando como pretexto la absurda afirmación de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional", declaró el canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante su intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra.

Esta "escalada agresiva", añadió el representante del gobierno castrista, representa "un castigo colectivo despiadado infligido al pueblo cubano".

Esta tesis fue rechazada por el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, quien sostuvo que la política estadounidense busca respaldar al pueblo cubano en su aspiración de libertad y oportunidades económicas.

Según Hammer, el embargo y la presión constante de Trump apuntan, más bien, a impedir que los ingresos del petróleo se utilicen para sostener la represión interna. "Con estas medidas, no queremos hacer sufrir a ningún cubano", afirmó el diplomático en una entrevista con el diario español ABC.

Hammer también confirmó la existencia de contactos entre la Casa Blanca y representantes del gobierno cubano, dejando entrever que un cambio en la isla podría producirse incluso este mismo año. "¨De qué manera? Ya veremos", agregó el enviado de Trump, quien en los últimos 15 meses ha recorrido distintas regiones de la isla para conocer de primera mano su situación.

Cuba, debilitada además por el fin de los suministros de crudo procedentes de Venezuela, enfrenta desde 2022 una crisis energética sin precedentes, marcada por severa escasez de combustible y apagones cada vez más frecuentes y prolongados.

A finales de enero, una orden ejecutiva firmada por Trump calificó a la isla como una "amenaza extraordinaria" para Estados Unidos e impuso un bloqueo internacional al petróleo, agravando aún más la ya crítica situación cubana. (ANSA).