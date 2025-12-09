Cuba.- El Supremo de Cuba condena a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Cuba ha condenado este lunes por partida doble al exministro de Economía Alejandro Gil (2018-2024) por dos causas penales en las que se le ha considerado culpable de una serie de cargos que incluyen espionaje, cohecho y tráfico de influencias, recibiendo por ellos dos sentencias: a cadena perpetua y a 20 años de prisión.

En el primer proceso, Gil ha sido declarado "responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial", además de por la "violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados", según el comunicado publicado por el propio Supremo. Ha sido en esta causa en la que los magistrados le han impuesto cadena perpetua.

En el segundo, la corte ha considerado que el exministro cometió los delitos de "cohecho de carácter continuado (...) falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado".

"Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades" de su cargo "para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos", asegura el alto tribunal, que afirma que el reo "engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba" y puso "información oficial clasificada (...) a disposición de los servicios del enemigo".

Gil, al que el Supremo ha atribuido "una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa", recibirá tras la resolución de los recursos que sean presentados "una sanción conjunta y única", reza el documento.