Cuba: embarcación de EE. UU. baleada tenía fines terroristas

El enfrentamiento supuso una nueva fuente de tensión con Washington, ya que la nación comunista soporta una intensa presión estadounidense tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

El Ministerio del Interior de La Habana indicó que las personas arrestadas tras un intercambio de disparos con la embarcación afirmaron que "intentaban llevar a cabo una infiltración con fines terroristas".

Según la versión del ministerio cubano, en la embarcación se encontraron fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov y otros equipos de tipo militar, y que los 10 ocupantes eran cubanos residentes en Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington estaba buscando información sobre el tiroteo y que "respondería en consecuencia".

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos han dicho (Cuba), y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", declaró Rubio a la prensa durante un viaje a la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

El fiscal general de Florida, que se encuentra a solo 160 kilómetros de Cuba, cruzando el Estrecho de Florida, ordenó una investigación sobre los asesinatos.

El Ministerio del Interior cubano informó previamente que la guardia costera se encontró con la embarcación estadounidense "ilegal", cuyo número de matrícula fue FL7726SH, a una milla náutica de la isla de Cayo Falcones, frente a la costa norte de Cuba.

Al acercarse la embarcación de la guardia costera, se produjeron disparos desde la lancha rápida ilegal que hirieron al comandante de la embarcación cubana, según el ministerio.

"Como resultado del enfrentamiento, al momento de este informe, en el lado extranjero, cuatro agresores murieron y otros seis resultaron heridos", declaró el ministerio, añadiendo que los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

En su segundo comunicado, el ministerio divulgó los nombres de siete de las personas a bordo de la lancha rápida. Señaló que la mayoría de los diez tenían antecedentes en Cuba por "actividades delictivas y violentas". Un hombre enviado desde Estados Unidos para participar en esta operación fue arrestado en territorio cubano y confesó, añadió.

El gobierno cubano informa con frecuencia sobre incursiones de lanchas rápidas desde Estados Unidos en sus aguas territoriales. El legislador estadounidense de origen cubano, Carlos Giménez, exigió una investigación sobre las muertes.

"Las autoridades estadounidenses deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal y establecer exactamente qué ocurrió", declaró. "El régimen cubano debe ser relegado al olvido por sus innumerables crímenes de lesa humanidad", agregó.

Los incidentes de incursión suelen estar relacionados con el tráfico de personas hacia Estados Unidos o el narcotráfico, e incluyen persecuciones, tiroteos y ataques armados a guardias fronterizos.

La escasez de alimentos y medicinas, así como los apagones diarios, han provocado un éxodo de la isla en los últimos años, con muchos dirigiéndose al sur de Florida, que ha recibido oleadas de migración cubana desde la década de 1960.

Los tiroteos del miércoles se produjeron mientras Washington suavizaba el virtual asedio petrolero impuesto por el presidente Donald Trump en enero tras la destitución por parte de Estados Unidos de un importante aliado de Cuba, el venezolano Maduro.

Antes de la destitución de Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Cuba dependía de Venezuela, otrora un importante productor de petróleo, para cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades de combustible.

Ante la indignación de los líderes caribeños, preocupados por la posibilidad de que la escasez de petróleo para 9,6 millones de cubanos provocara el colapso de la economía, Washington anunció que permitiría los envíos de petróleo venezolano para "uso comercial y humanitario".

El anuncio se produjo durante la cumbre de naciones caribeñas a la que asistió Rubio, un cubanoamericano que ha dedicado su carrera a la esperanza de derrocar al gobierno de La Habana.

El Departamento del Tesoro afirmó que el petróleo venezolano tendría que pasar por empresas privadas y no por el gobierno cubano ni por el aparato militar que controla gran parte de la economía de la isla.

El bloqueo petrolero estadounidense, vigente desde hace más de un mes, ha llevado al borde del colapso a una economía cubana ya de por sí deteriorada, sometida a un embargo comercial estadounidense desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

México envió el martes dos buques militares con casi 2200 toneladas de ayuda a la isla, su segundo envío en menos de un mes. Canadá también anunció el miércoles una ayuda de 8 millones de dólares canadienses (5,8 millones de dólares estadounidenses). (ANSA).