Cuba: En julio, 25 arrestos; suben a 1176 los presos políticos

"Las protestas ya no son episódicas, sino una forma resiliente de resistencia contra un régimen represivo y fallido", declaró a Ansa el presidente de la ONG, Javier Larrondo.

En un informe detallado, Prisoners Defenders denunció que cinco presos políticos liberados a principios de este año tras un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno cubano ya fueron reencarcelados.

Entre ellos, Marlon Brando Díaz Oliva, de 20 años, condenado a 18 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue reencarcelado por "razones ideológicas".

En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las condiciones inhumanas de 45 mujeres detenidas en prisiones "infames", sin atención médica ni higiene adecuada, y de otras 79 personas obligadas a permanecer en arresto domiciliario.

"Son torturados y humillados en condiciones climáticas extremas y en instalaciones precarias", denunció Larrondo.

(Ansa).