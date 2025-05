Cuba entrega protesta a máximo diplomático de EE.UU. Lo acusa de incitar contra el gobierno

LA HABANA (AP) — El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, fue convocado a la cancillería cubana el viernes para llamarle la atención luego de que, según el gobierno, incitase a los ciudadanos isleños a atentar contra el orden constitucional.

Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dio cuenta de la citación a Hammer, el diplomático de mayor rango del país norteamericano en la isla.

Según el comunicado oficial, el director de Asuntos Bilaterales de la Dirección de Estados Unidos, Alejandro García del Toro, le entregó a Hammer una “nota verbal de protesta” sobre su “conducta injerencista e inamistosa” desde que llegó a Cuba.

En las últimas semanas medios de prensa oficiales hicieron hincapié en los viajes del diplomático a varias provincias y sus encuentros con disidentes y familiares de personas detenidas. Cuentas en redes sociales de la embajada también mostraron las actividades del diplomático.

“Al atentar contra el orden constitucional o estimularlos a actuar contra las autoridades, y a manifestarse en apoyo a intereses y objetivos de una potencia extranjera hostil, el diplomático asume una conducta provocadora e irresponsable”, expresó el comunicado de la cancillería que agregó que la inmunidad de la que goza Hammer “no puede usarla como cobertura para actos contrarios a la soberanía y el ordenamiento interno del país ante el cual está acreditado”.

Un pedido de The Associated Press para obtener comentarios no fue contestado de inmediato por la embajada de Estados Unidos.

Cuba suele acusar a los opositores de recibir dinero y orientaciones de Estados Unidos y grupos de interés de Florida para destruir el modelo político de la isla.

Algunos de los programas sostenidos con financiamiento de Washington bajo el argumento de promover la democracia en la isla fueron desmantelados en meses pasados por la administración del presidente Donald Trump durante una reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Hammer está al frente de la sede diplomática en La Habana desde su designación en 2024. Aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países se normalizaron –y las representaciones se reabrieron-- a partir de un deshielo propiciado por los entonces presidentes Barak Obama y Raúl Castro en 2014 y 2015, los nexos se mantuvieron a nivel de encargados de negocios.

Las tensiones binacionales comenzaron a elevarse durante el primer mandato de Trump (2017-2021), quien incrementó las sanciones contra la isla y las intensificó en esta nueva gestión.