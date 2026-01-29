Cuba espera que EEUU otorgue las visas para el Clásico Mundial pese a tensiones con Washington

Por Nelson Acosta

LA HABANA, 29 ene (Reuters) - Cuba espera que Estados Unidos otorgue los visados al equipo de béisbol que participará en el Clásico Mundial en marzo, dijo el jueves su director Germán Mesa, a pesar de que transcurren tiempos de crecientes tensiones políticas entre ambos países

Una preselección de beisbolistas cubanos se entrena a todo vapor desde hace varios días en el estadio Latinoamericano de La Habana bajo la dirección de Mesa, que incluye ahora solo a jugadores contratados en la liga profesional de Japón y el torneo local

"Sí, pienso que sí nos van a dar las visas", dijo Mesa luciendo gorra y chaqueta roja del equipo. "Soy de los que pienso en positivo y no creo que pase una negativa de las visas", añadió

En el venidero Clásico Mundial 2026, el evento de béisbol más importante a nivel de selecciones nacionales, participarán 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco. Los cubanos (Pool A) competirán en San Juan, Puerto Rico y requieren de un visado estadounidense

El grupo B se organizará en Houston, el C en Tokio y el D en Miami

"Hasta ahora con el equipo Cuba (de béisbol) no ha pasado y cada vez que hemos participado en eventos internacionales nos las han otorgado", agregó

El dirigente cubano, quien fue un jugador excepcional del campo corto a la defensiva, dijo también que "la preparación ha marchado bien para la Serie de las Américas en Venezuela (5-13 de febrero) y el Clásico Mundial (5-16 marzo) en San Juan, Puerto Rico"

Los entrenamientos del equipo de Cuba han comenzado en momentos de una fuerte presión política de Washington sobre La Habana, agudizada luego de que la administración de Donald Trump preparó un ataque a Venezuela, aliado de la isla, para extraer a su presidente Nicolás Maduro y su esposa

Livan Moinelo, un lanzador zurdo de 29 años, es la estrella del conjunto cubano tras ser distinguido el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en el torneo profesional de Japón en 2025, con 12 victorias y tres derrotas, acumulando 172 ponches

"El Clásico es algo que estamos esperando y va en serio. Los cubanos estamos enfocados en buscar un buen resultado y mejorar el cuarto lugar de 2023", dijo a periodistas previo a su acondicionamiento

La selección cubana de béisbol ganó la medalla de plata en la primera versión del Clásico Mundial 2006. Su mejor resultado en esta lid

