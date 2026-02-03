Cuba: "Estamos al borde del colapso", dice líder sindical

"Los cubanos vivimos al límite; no puede haber peores consecuencias que las que estamos sufriendo", afirmó el disidente, que recordó que en algunas regiones, los cortes de electricidad superan las 20 horas diarias, mientras que la escasez de alimentos y petróleo (tras la captura de Nicolás Maduro el mes pasado en Venezuela) ha alcanzado niveles críticos.

La situación se ha agravado aún más tras la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que impone aranceles a los países que suministran petróleo a La Habana.

Cuba "está al borde del colapso, afectada por una escasez energética sin precedentes, apagones, falta de petróleo para el transporte y dificultades hospitalarias por falta de recursos", enfatizó Carrillo. (ANSA).