Cuba: Estamos preparados para responder en consecuencia, Rubio

"No basaremos nuestras conclusiones en lo que nos han dicho (Cuba), y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo ocurrido aquí", declaró Rubio a la prensa durante un viaje a la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", agregó.

En Washington, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que la Casa Blanca estaba "monitoreando" la situación y que "esperemos que no sea tan grave como tememos".

Vance añadió que Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe, le había informado, pero que "desconocemos muchos detalles".

El miércoles, Rubio afirmó que Cuba debe "cambiar radicalmente", en momentos en que Washington flexibilizó, por razones humanitarias, sus restricciones a la exportación de petróleo hacia la isla comunista, golpeada por una profunda crisis económica.

"Cuba tiene que cambiar radicalmente, porque es su única oportunidad de mejorar la calidad de vida de su población", declaró el secretario de Estado al término de la cumbre de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

"El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo", añadió, al responsabilizar de la situación a las autoridades y al gobierno de la isla.

Horas antes, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que el petróleo de origen venezolano podrá ser revendido y canalizado hacia el sector privado en Cuba, siempre que las transacciones no beneficien al régimen de La Habana, sino "al pueblo" cubano.

No obstante, Rubio lanzó una advertencia: "Si sorprendemos al sector privado jugando al gato y al ratón y desviando estos productos hacia el régimen o hacia empresas controladas por el Ejército, o si comprobamos que los transportan violando el espíritu y el alcance de estas autorizaciones, esas licencias serán revocadas".

Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo energético contra Cuba, al considerar que la isla, ubicada a apenas 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para su seguridad nacional.

La situación en Venezuela también dominó la agenda del encuentro. Rubio reiteró su llamado a celebrar "elecciones justas y democráticas" en ese país y defendió la intervención estadounidense.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, la administración de Donald Trump inició un proceso de normalización de relaciones con Caracas y con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro.

Washington también busca asegurar el control del petróleo venezolano, del que dependen varias islas del Caribe, incluida Cuba.

Varios líderes de Caricom expresaron inquietud por la situación en Cuba. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que un mayor deterioro podría afectar la estabilidad regional.

"El sufrimiento humanitario no beneficia a nadie", declaró Holness el martes. "Una crisis prolongada en Cuba no se quedará en Cuba", agregó, al pedir que se brinde ayuda humanitaria a la población.

En esa línea, Canadá anunció este miércoles un paquete de 5,8 millones de dólares en asistencia humanitaria para la isla.

En paralelo, Rubio sostuvo un encuentro bilateral con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Un consejo de transición instaurado hace casi dos años le transfirió el poder este mes con respaldo de Washington, tras fracasar en su intento de contener la violencia de las pandillas y organizar elecciones.

Estados Unidos trabaja en la conformación de una fuerza multinacional para combatir a las bandas armadas en Haití, país asolado por la violencia. Rubio se mostró relativamente satisfecho con los avances.

"Estamos muy complacidos con los compromisos que hemos obtenido en términos de personal. Debemos mejorar un poco en materia de financiamiento", afirmó, al subrayar que Washington continúa en la búsqueda de países donantes. (ANSA).