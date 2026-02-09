Cuba: expresidente colombiano Samper alerta de "genocidio" contra Cuba

El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) advirtió hoy que se está configurando un "genocidio" contra Cuba, a través del aumento de las sanciones, por lo que urgió que Naciones Unidas intervenga y convoque una "misión humanitaria" de ayuda

"SOS por Cuba. Se está preparando el genocidio del pueblo cubano por asfixia de sus condiciones vitales de supervivencia", advirtió el exmandatario, quien también ejerció como secretario general de Unasur (2014-2017)

Parte de la crisis actual de Cuba es impulsada por Estados Unidos, que avisó de sanciones a los países que vendan petróleo a LA NACION, lo que ha calado en varios aspectos de la vida de esa nación caribeña y el anuncio de una crisis mayor a la que ya soporta

Ante ese panorama, Samper propuso que "una misión humanitaria de Naciones Unidas (@UN) podría encabezar un desplazamiento de naves humanitarias cargadas del combustible que hoy requiere la Isla, como el oxígeno que respiramos todos los días para seguir vivos" (ANSA)