Cuba: Florida investiga la muerte de 4 personas frente a Cuba

"Encargué a la Oficina de la Fiscalía Estatal colaborar con nuestros socios federales, estatales y fuerzas de seguridad para iniciar una investigación", declaró James Uthmeier en un mensaje publicado en redes sociales.

El funcionario afirmó además que no confía en la versión oficial difundida por el gobierno de La Habana, que calificó el episodio como una acción terrorista organizada por ciudadanos cubanos residentes en Florida.

"No se puede confiar en el gobierno cubano. Haremos todo lo posible para exigir responsabilidades a estos comunistas", sostuvo Uthmeier.

El incidente ocurrió esta semana cuando una embarcación procedente del sur de Florida ingresó en aguas territoriales cubanas y, según las autoridades de La Habana, abrió fuego contra una unidad de la Guardia Costera, desencadenando un enfrentamiento armado.

El Ministerio del Interior cubano aseguró que los diez ocupantes del bote eran ciudadanos cubanos radicados en Estados Unidos con "intenciones terroristas" y confirmó que cuatro murieron durante la operación y otros seis resultaron heridos o detenidos. Según la versión oficial, en la embarcación fueron hallados fusiles de asalto, armas cortas, explosivos artesanales y equipamiento táctico.

El episodio elevó la tensión entre Washington y La Habana en un contexto ya marcado por el endurecimiento de sanciones estadounidenses y acusaciones cruzadas sobre seguridad regional.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Estados Unidos "reaccionará en consecuencia" una vez que se esclarezcan completamente los hechos, mientras Cuba defendió la actuación de su Guardia Costera como una acción legítima de defensa territorial.

Analistas advierten que el caso podría abrir un nuevo frente diplomático entre ambos países, especialmente debido a la participación de una embarcación registrada en territorio estadounidense y a la posible jurisdicción federal sobre el incidente.

Las investigaciones continúan tanto en Cuba como en Estados Unidos para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento. (ANSA).