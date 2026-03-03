Cuba: Florida lista para reanudar comercio con LA NACION en el "después de Castro"

La senadora estatal Erin Grall presentó un proyecto de ley para preparar al Estado para establecer relaciones de libre comercio con Cuba en caso de un derrocamiento del régimen castrista.

La iniciativa permitiría a Florida actuar con rapidez en materia comercial si el gobierno federal modifica su estatus diplomático con La Habana.

La idea de un cambio profundo en Cuba para finales de 2026 cobró fuerza entre políticos conservadores, así como entre sectores de la comunidad cubanoamericana.

El encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, declaró recientemente que Washington tiene escenarios para un posible "día después" de la caída de la dictadura cubana, aunque evitó plazos específicos y abogó por una transición lo más pacífica posible. (ANSA)