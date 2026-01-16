Cuba honra a soldados muertos en Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Los restos mortales de los 32 oficiales cubanos fallecidos durante una operación de Estados Unidos en Venezuela fueron repatriados a su país natal. Los soldados formaban parte del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro cuando tropas estadounidenses allanaron su residencia el 3 de enero para capturarlo y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprovechó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera nacional a más inversión extranjera luego de la promesa de la Casa Blanca de hacerse con el control de las ventas del crudo del país.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 9 y el 15 de enero de 2026.

