Cuba implementará medidas de contingencia por el bloqueo de combustible de EE. UU

LA HABANA, 5 feb (Reuters) - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el jueves que su Gobierno implementará un plan de contingencia multisectorial la próxima semana para enfrentar la escasez de combustible, mientras aumenta la presión de Estados Unidos para bloquear el suministro de petróleo a la isla caribeña.

"El bloqueo de Estados Unidos afecta el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la televisión estatal.

"¿Cómo mantenemos las clases de los niños sin combustible?", preguntó. "Por lo tanto, vamos a tomar medidas, aunque no van a ser permanentes, son medidas que van a generar esfuerzos (...)", añadió. "¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos?".

"Hay mucho que defender", agregó, sin ofrecer detalles específicos sobre las medidas.

