Cuba implementará plan de contingencia ante bloqueo de combustible de EEUU

Por Dave Sherwood y Nelson Acosta

LA HABANA, 5 feb (Reuters) - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el jueves que su Gobierno implementará un plan de contingencia la próxima semana para enfrentar la escasez de combustible, mientras aumenta la presión de Estados Unidos para bloquear el suministro de petróleo a la isla.

"El bloqueo de Estados Unidos afecta el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo", dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

"¿Cómo mantenemos las clases de los niños sin combustible?", preguntó. "Por lo tanto, vamos a tomar medidas, aunque no van a ser permanentes, son medidas que van a generar esfuerzos (...) ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos?".

Díaz-Canel agregó que algunas de las nuevas medidas "son restrictivas". "Tenemos que acomodar los consumos, tenemos que promover el ahorro, hay cosas que tenemos que detener y posponer para poder seguir funcionando", agregó sin proporcionar detalles.

Las tensiones se dispararon la semana pasada después de que Estados Unidos anunció que impondría aranceles a países que envían petróleo a Cuba, lo que elevó los precios de los alimentos y el transporte, provocando más escasez de combustible en la isla.

Un apagón generalizado el miércoles en la noche dejó sin luz a varias provincias del este de Cuba, en una nueva señal de inestabilidad en el sistema electro-energético.

El mandatario aseguró que la isla incrementará la generación solar y utilizaría recursos renovables para garantizar la electricidad de servicios vitales, incluyendo el suministro de energía a hospitales, centros de atención a personas mayores y regiones aisladas.

(Reporte de Dave Sherwood y Nelson Acosta. Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira)