Cuba imputa a italiano por "deliberado atropellamiento" de nueve personas

Un italiano, de 56 años, se encuentra imputado en Cuba por el "deliberado atropellamiento" de nueve personas, que dejó una mujer muerta, informó este jueves la Fiscalía General.

Presuntamente, el italiano arrolló a las nueve personas "en diferentes lugares" durante un recorrido por dos municipios del centro de La Habana, en la madrugada del 25 de agosto.

El hecho, que ha indignado a los cubanos, provocó la muerte de una mujer de 35 años y madre de tres hijos, y dejó otras ocho personas hospitalizadas, además de generar "afectación a la seguridad colectiva", indicó la fiscalía.

"Se encuentra imputado el ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años", dijo el jueves en comunicado la fiscalía.

"Se investiga el deliberado atropellamiento de personas con el auto que conducía", añadió la dependencia, al señalar que el hombre podría ser acusado por delitos de "asesinato y otros".

El italiano con residencia permanente en Cuba se encuentra bajo prisión provisional y tiene prohibido salir del país.

Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos tiempos en La Habana, por el mal estado de las calles y de los automóviles, pero este tipo de atropellamiento es inusual en Cuba.

