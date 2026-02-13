Cuba: incendio en una refinería, alerta en La Habana

Según testigos, los bomberos acudieron con prontitud.

No ha habido confirmación oficial de la empresa estatal Cuper ni de otras autoridades sobre la causa del incendio ni la magnitud de los daños. Poco después, imágenes que circularon en línea mostraron que el humo se disipaba gradualmente.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó posteriormente que el incendio se había extinguido, sin proporcionar más detalles.

El incidente reaviva la preocupación por la seguridad industrial en la zona de la bahía, donde se encuentra infraestructura energética estratégica y de alto riesgo.

Esta zona ha sido escenario de incidentes anteriores que han alimentado las críticas sobre el mantenimiento de la planta y la falta de transparencia en la información oficial. (ANSA).