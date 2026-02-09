Cuba informa a aerolíneas de falta de queroseno a partir del lunes a medianoche

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética, anunció el domingo a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.

"La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00" hora local, indicó bajo condición de anonimato el ejecutivo de una aerolínea europea, que habló en francés.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, y las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.