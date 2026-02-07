Cuba: la crisis económica paralizó hasta las cirugías en los hospitales

En los centros de salud, el personal médico entrevistado por la agencia de noticias local independiente 14ymedio afirmó que no hay analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, líquidos intravenosos, catéteres ni gasas disponibles.

Al mismo tiempo, el sistema de transporte público se enfrenta a una crisis casi total.

Según Tiempo 21 y Escambray, la reducción de las rutas de autobús en el municipio de Las Tunas deja solo una conexión diaria a La Habana, sin alternativas a municipios como Camagey, Holguín o Santiago de Cuba.

El sector turístico, crucial para la economía cubana, también se encuentra en crisis.

Los medios de comunicación informaron el cierre repentino de hoteles en Cayo Santa María, con el traslado de los huéspedes a otras instalaciones.

Esta decisión sorprendió tanto a empleados como a visitantes, y no se dio ninguna explicación oficial (ANSA)