Cuba: La Habana dice que hay "contactos con EEUU, pero no hay diálogo formal"

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, declaró a la prensa internacional que ambos países intercambiaron mensajes y comunicaciones a través de sus respectivas oficinas diplomáticas, pero sin que se haya inaugurado una mesa de negociación formal.

Según el diplomático, Washington es consciente de que La Habana está "lista para iniciar un diálogo serio, significativo y responsable", aunque actualmente no existe una discusión estructurada.

"Tenemos embajadas y canales de comunicación, pero no podemos decir que tenemos una mesa de diálogo", explicó De Cossío en una entrevista en La Habana.

Sus declaraciones representan la primera señal pública de contacto entre ambas partes desde que las tensiones se intensificaron a principios de este mes tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, un antiguo aliado de Cuba.

El pasado domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos había iniciado conversaciones con "los más altos representantes de Cuba", pocos días después de calificar a la isla de "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense y amenazar con aranceles a los países que suministran petróleo a La Habana. El gobierno cubano había negado previamente cualquier contacto con Washington. (ANSA).