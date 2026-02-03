Cuba: La hija de Raúl Castro, "con el imperialismo ninguna negociación"

"Los principios no se negocian", reiteró en una entrevista al sitio Resumen Latinoamericano, citando a Jean-Paul Sartre.

"Con el fascismo no se negocia, se combate". Una posición que, según Mariela Castro, no excluye la confrontación: el camino es "solo el diálogo", pero "no los negociados".

Castro destacó así los principios cubanos de soberanía, independencia y solidaridad, calificados como "innegociables" ya por su tío Fidel.

A su juicio, Donald Trump busca "desmantelar el ejemplo de resistencia cubana contra el imperio desde hace 67 años", a través de agresiones que, no obstante, acabarían por fortalecer la unidad popular, ignorando al mismo tiempo el deterioro social de la isla.

Los discursos del presidente estadounidense -añadió- son "absurdos", pero al mismo tiempo serios, porque son expresión de un poder "exorbitante" que Cuba no puede permitirse subestimar, también a la luz de los traumas del pasado.

Finalmente, refiriéndose a la supuesta captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Mariela Castro calificó la operación estadounidense de "burda" y ofreció una versión inédita de los acontecimientos.

"De los 32 cubanos muertos, 21 habrían luchado contra 200 robots. Los soldados estadounidenses, protegidos, evitan el combate cuerpo a cuerpo por falta de convicción", sostuvo.

(ANSA).