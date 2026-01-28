Cuba: la periodista Yoani Sánchez retenida por la policía política en Cuba

Según Sánchez, el incidente ocurrió en la mañana, cuando ella y su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, salían de su casa.

"Un agente de la seguridad del Estado me persiguió y me comunicó que no podía continuar", comentó Sánchez, quien también indicó que en la operación participaron otros miembros de la policía política. Fue forzada a regresar a su hogar y se le advirtió que no podría salir hasta el día siguiente.

Esta medida, subrayó en un video publicado en la cuenta de X de 14ymedio, tenía como objetivo impedir su participación en el evento programado para la tarde, al que también asistirían funcionarios del Departamento de Estado estadounidense.

"Es una provocación directa hacia Washington", afirmó la periodista, calificando el episodio como otro indicio de las persistentes tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no emitieron una versión oficial sobre lo ocurrido.

El incidente se produce en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por la desconfianza mutua y reiteradas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre hostigamiento y detenciones temporales contra periodistas y activistas en Cuba. (ANSA)