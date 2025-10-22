Cuba lamenta presiones de EEUU a países para cambiar su posición contra embargo en la ONU

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano lamentó este miércoles que su par estadounidense haya enviado cartas a delegaciones de los países en la ONU para que modifiquen su histórico voto anual en contra de las sanciones a la isla, que en esta edición se debatirá la semana que viene.

El canciller cubano Bruno Rodríguez mostró a periodistas dos cartas enviadas por el Departamento de Estado norteamericano a los representantes de naciones con asiento en el organismo internacional pidiéndoles que rechacen la moción cubana de levantar el embargo que se realiza desde 1992 y siempre ha tenido amplia mayoría.

Rodríguez indicó que varias de las afirmaciones de dichas misivas —una del 8 de octubre y otras del 17 del mismo mes— eran “calumnias” y “mentiras”, como que Cuba envió 20.000 soldados a Rusia para luchar contra Ucrania o que las sanciones no afectan el comercio internacional de la isla o a su pueblo.

“El gobierno de Estados Unidos combina esta política de presión extrema, un despliegue extraordinario totalmente inusual… con una campaña calumniosa, mendaz de intoxicación informativa”, dijo Rodríguez.

Washington sostiene una política de sanciones contra la nación caribeña desde hace 60 años, pero éstas se incrementaron desde el primer mandato del actual presidente Donald Trump (2017-2021) que hizo explícito su interés de presionar económicamente a la isla para forzar un cambio de modelo político.

"Pero lo más ridículo y mendaz de este documento”, señaló el canciller leyendo una de las cartas enviada por el Departamento de Estado a las delegaciones, es que “Cuba es una amenaza a la paz y la seguridad internacional, parece una burla”.

Un pedido de comentarios de The Associated Press a la embajada de Estados Unidos en La Habana no fue respondido de inmediato.

El año pasado 187 naciones votaron a favor de la resolución presentada por la isla para que se levante el bloqueo económico. Sólo Washington e Israel estuvieron en contra y Moldavia se abstuvo.

Incluso países que criticaron a veces duramente a Cuba en varios aspectos políticos como su modelo unipartidista o el enjuiciamiento a disidentes rechazaron sistemáticamente las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

La resolución de la ONU —que se debatirá el 28 de octubre y se votará el 29— no es vinculante pero refleja la posición de las naciones en contra de las sanciones.

