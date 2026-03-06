Cuba lamenta que Jamaica anule acuerdo de cooperación médica bajo "presiones" de US$

Cuba lamentó este viernes la decisión "unilateral" del gobierno de Jamaica de anular el acuerdo de cooperación médica que mantenía con La Habana desde hacía cinco décadas, bajo "presiones del gobierno de Estados Unidos"

Jamaica anunció el jueves que ponía fin a ese convenio, después que "ambos gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo acuerdo de cooperación", según un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores divulgado por medios jamaiquinos

Con "la decisión unilateral de su gobierno de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud (...) Jamaica cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos", señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex)

Guatemala y Honduras también eliminaron los acuerdos de cooperación médica con Cuba

Antigua y Barbuda ya había roto su histórica alianza con La Habana en diciembre. Guyana, de su lado, pretende remunerarlos directamente

El envío de brigadas médicas al extranjero ha sido la principal fuente de ingreso en divisas de la isla, con 7000 millones de US$ en 2025, de acuerdo con cifras oficiales

Según La Habana, 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países, más de la mitad de ellos (13.000) en Venezuela

En ese país, la situación de los profesionales cubanos parece no haber cambiado hasta la fecha a pesar de la caída de Nicolás Maduro