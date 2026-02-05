Cuba, masivo apagón deja a oscuras el este de la isla

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE, la empresa eléctrica estatal) informó que el incidente provocó una interrupción del sistema en la región oriental.

"A las 20:54 (2:54 CET), se produjo una falla en la subestación de 220 kV de Holguín, lo que provocó el corte del sistema eléctrico en la zona oriental", declaró la empresa en redes sociales.

El apagón dejó sin electricidad a gran parte de la isla. La UNE especificó que "la provincia de Holguín quedó parcialmente sin servicio y a las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo completamente sin electricidad".

Por otra parte, el régimen advirtió que está dispuesto a entablar un diálogo significativo con Estados Unidos, pero no abordará un cambio en su sistema de gobierno, según el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío.

"No estamos preparados para debatir nuestro sistema constitucional, al igual que asumimos que Estados Unidos no está preparado para debatir su sistema constitucional, político o económico", sostuvo Fernández.

Para el vicecanciller, ambos países aún no han establecido un diálogo bilateral, aunque ha habido algunos intercambios de mensajes al respecto en las más altas esferas del gobierno cubano.

Sus comentarios se producen pocos días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, declarara que a Estados Unidos "le gustaría ver" un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actúa para lograrlo. (ANSA).