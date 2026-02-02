Cuba: México busca reformular ayuda a La Habana

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que esta semana la Marina enviará un primer cargamento de alimentos y productos básicos "como ayuda humanitaria" a Cuba y confirmó por primera vez explícitamente que las exportaciones de crudo "están suspendidas", pero que la Cancillería negocia con Washington que las entregas se puedan reanudar".

"Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, de ejercer la solidaridad siempre con Cuba", explicó la mandataria.

La jefa de Estado evitó referirse a las declaraciones de Donald Trump, que sostuvo que México interrumpió sus envíos el viernes pasado, al día siguiente que se lo pidiera expresamente a Sheinbaum en una conversación telefónica que sostuvieron.

"La presidenta Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: 'mira no queremos que envíen petróleo allá' y ella no está enviando petróleo", dijo Trump, que además anunció que impondría aranceles a las naciones que siguieran entregando hidrocarburos a Cuba.

Sheinbaum, que por lo general replica inmediatamente las declaraciones de Trump, esta vez se limitó a decir que en su conversación telefónica "no hablamos sobre el tema del petróleo con Cuba", pero sí admitió que el tema fue discutido entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio.

Hijo de inmigrantes cubanos, Rubio es uno de los promotores de la suspensión de la ayuda mexicana a la isla.

El gobierno de México "ha actuado con frecuencia de modo que contradice lo que consideramos nuestros valores compartidos", incluido el "apoyo al régimen cubano, brutal y corrupto", dijo hace poco la subsecretaria de Estado estadounidense Katherine Dueholm.

México envía petróleo a Cuba desde 1993 pero a partir de 2024 los cargamentos "aumentaron significativamente", según el diario español El País, pero Sheinbaum asegura que México envía a Cuba solo el 1% del petróleo que produce. (ANSA).