Cuba: México podría haber "puente aéreo" para ayuda a Cuba

"Si lo pide Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto.

Ahora, no están cerrados los vuelos (en México, NDR) pueden cargar (turbosina), pueden venir a México, eso sí. De hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas, no están cerrados a Cuba, porque aquí hay turbosina", señaló.

La mandataria subrayó que actualmente no existe restricción para vuelos entre México y la isla, y que las aerolíneas pueden abastecerse de combustible en territorio nacional.

El exembajador de México en Cuba, Heriberto Galindo, señaló que "aún existe margen para que en Cuba se concrete una apertura" y se establezca una "negociación civilizada" con Estados Unidos a fin de evitar "una catástrofe humanitaria".

Galindo consideró que "ambos países deben evitar posturas radicales" y afirmó que Sheinbaum "podría desempeñar un papel de interlocución" ante el presidente estadounidense Donald Trump, a fin de que "no se utilice la fuerza" ni se adopten medidas que "estrangulen" a la isla.

Ayer llegaron a La Habana dos cargamentos de más de 800 toneladas de leche, carne, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal, entre otras cosas, transportados por dos buques de la Armada de México. (ANSA).