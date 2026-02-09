Cuba: Moscú a EEUU, "no estrangulen a Cuba"

Días después de la amenaza de Trump de imponer aranceles a quienes exporten crudo a La Habana, Moscú salió en defensa de su histórico aliado en la región y lanzó duras críticas contra Estados Unidos. Mientras tanto, en la isla la población está al límite: el gobierno decretó el racionamiento de la electricidad y falta combustible incluso para los aviones.

"Lo que nosotros llamamos técnicas de asfixia, utilizadas por Estados Unidos, han infligido múltiples dificultades" a Cuba, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Estamos negociando con nuestros amigos cubanos para encontrar posibles soluciones a estos problemas, al menos para brindar la ayuda que esté a nuestro alcance", añadió.

Sus declaraciones responden a lo ocurrido el 29 de enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump firmó una medida con la que amenazó imponer tarifas aduaneras a los países que continuaran enviando crudo a La Habana.

Un golpe durísimo para Cuba, que además ya había perdido a su principal proveedor, Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero que condujo al arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La situación es tan crítica que el gobierno cubano debió informar a las aerolíneas internacionales que, a partir de hoy, el país permanecerá un mes sin combustible para la aviación: otro impacto severo para el sector turístico, una de las principales fuentes de ingresos de la nación caribeña, que ya en 2024 recibió apenas 2,2 millones de visitantes internacionales, el registro más bajo de los últimos veinte años.

El anuncio llega un día después de que el régimen castrista decidiera cerrar varios hoteles y concentrar a los turistas extranjeros en unas pocas instalaciones para ahorrar la mayor cantidad posible de combustible.

Una medida que afectó especialmente a los canadienses, entre los visitantes más habituales de las playas cubanas, sobre todo en los resorts de Varadero y Cayo Coco, favorecidos por frecuentes conexiones aéreas directas semanales.

El jueves pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel había anunciado medidas "restrictivas" como el racionamiento de la electricidad y la gasolina, incentivos al teletrabajo para los empleados públicos y la reducción de las clases presenciales en las universidades.

Todo ello mientras crecen entre la población el descontento y la frustración por los apagones constantes y la ausencia de perspectivas claras en el horizonte.

Una mano tendida llegó entretanto desde México, que en las últimas horas anunció el envío de más de 814 toneladas de ayuda alimentaria a Cuba a bordo de dos buques de su Armada, con arribo previsto en los próximos cuatro días.

Los envíos incluyen leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz y artículos de higiene personal.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a criticar la mano dura de Trump, al afirmar que "un pueblo nunca debería ser castigado". Un gesto muy valorado por el gobierno de La Habana: "Gracias, México. Por la solidaridad, el cariño, el abrazo siempre cálido hacia Cuba", escribió en X el presidente Díaz-Canel. (ANSA).