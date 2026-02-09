Cuba: Moscú denuncia "el estrangulamiento" de Washington a Cuba

En tanto, en otra secuela por las limitaciones que impuso Washington a la importación de petróleo, Cuba ha informado a las aerolíneas que suspenderá el suministro de combustible para aviones durante un mes debido a la crisis energética provocada tras el ataque estadounidense a Venezuela, según informó un funcionario de una aerolínea europea.

Cuba ha informado a las aerolíneas que operan en la isla que no podrán reabastecerse a partir de la medianoche del lunes.

La isla caribeña sufre las consecuencias de la suspensión de los envíos de petróleo desde Venezuela ordenada por Estados Unidos tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los esfuerzos de Estados Unidos para cortar las entregas de petróleo a Cuba siguieron a su operación para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios del mes pasado. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el mes pasado que a su Gobierno "le encantaría ver" un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actuaría en consecuencia. La Habana está lista para un diálogo "significativo" con Washington, pero no está dispuesta a discutir un cambio de Gobierno, dijo a CNN la semana pasada el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

Otra muestra de solidaridad con Cuba llegó desde México, que anunció el envío de más de 814 toneladas de ayuda alimentaria a Cuba a bordo de dos buques de su Armada. Se espera que los barcos arriben en cuatro días.

Esta medida, adoptada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se produce mientras México continúa negociando un posible envío de petróleo a Cuba sin las sanciones estadounidenses. "Se está entregando ayuda humanitaria a la República de Cuba a bordo de los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox", informó la Cancillería mexicana en un comunicado.

La ayuda incluye leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz y artículos de higiene personal. "Les informamos que más de 1500 toneladas de leche en polvo y frijoles aún están pendientes de embarque", añadió la Cancillería.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México el envío. "Gracias, México. Por su solidaridad, su cariño y su cálido abrazo hacia Cuba", publicó el líder de la era castrista en X.

En tanto, el gobierno de Nicaragua ha cancelado la exención de visa para los ciudadanos cubanos y ha ordenado que, a partir de ahora, todos los viajeros procedentes de Cuba con pasaporte ordinario deberán solicitar una visa para ingresar al país. Esta decisión revierte la política migratoria vigente desde noviembre de 2021.

La disposición establece que "el Estado de Nicaragua es soberano en el establecimiento de categorías de visa para la entrada de ciudadanos de otras nacionalidades, así como en la regulación de su entrada, salida y estancia en el territorio nacional". (ANSA).