Cuba, murió uno de los detenidos en tiroteo con lancha de EEUU

En un comunicado sobre la investigación, las autoridades de La Habana confirmaron que Roberto Álvarez Ávila, herido en el incidente y desde entonces en prisión preventiva, falleció el 4 de marzo a causa de sus heridas.

El 25 de febrero, agentes de la Guardia Costera cubana interceptaron una embarcación estadounidense en aguas territoriales con diez cubanos, todos residentes en Estados Unidos, a bordo. En el tiroteo subsiguiente, cuatro tripulantes murieron en el acto y otros seis resultaron heridos.

Según el último informe, los detenidos heridos continúan recibiendo atención médica especializada según su estado de salud individual y la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades declararon que se están llevando a cabo investigaciones forenses e investigativas para esclarecer los hechos y determinar la implicación de los responsables. (ANSA).