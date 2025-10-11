LA NACION

Cuba niega su participación en la guerra de Ucrania (cancillería)
Cuba refutó el sábado "categóricamente" haber enviado militares a participar con el ejército ruso en la guerra con Ucrania y aclaró que el mercenarismo es castigado por la justicia de la isla, informó el sábado la cancillería cubana.

La "República de Cuba rechaza las imputaciones mendaces que el gobierno de Estados Unidos está difundiendo sobre una supuesta participación de Cuba en el conflicto militar en Ucrania", afirmó la cancillería en un comunicado.

En septiembre de 2023, después de informaciones que surgieron en la prensa, el gobierno cubano informó de una supuesta red criminal que estaba reclutando a personas en la isla para participar en la guerra de Ucrania. En su comunicación de este sábado, la cancillería señaló que desde entonces 26 personas han sido condenadas con penas de entre 5 y 14 años de cárcel por el "delito de mercenarismo".

