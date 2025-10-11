Cuba niega su participación en la guerra de Ucrania

Cuba refutó el sábado "categóricamente" haber enviado militares a participar con el ejército ruso en la guerra con Ucrania y aclaró que el mercenarismo es castigado por la justicia de la isla.

La "República de Cuba rechaza las imputaciones mendaces que el gobierno de Estados Unidos está difundiendo sobre una supuesta participación de Cuba en el conflicto militar en Ucrania", afirmó la cancillería en un comunicado.

La dependencia ratificó "categóricamente" que "no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país".

En septiembre de 2023, después de informaciones que surgieron en la prensa, el gobierno cubano dio a conocer una supuesta red criminal que estaba reclutando a personas en la isla para participar en la guerra de Ucrania.

En su comunicación de este sábado, la cancillería señaló que desde entonces 26 personas han sido condenadas con penas de entre 5 y 14 años de cárcel por el "delito de mercenarismo".

Esta semana, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la AFP tener "conocimiento de informes que indican que ciudadanos cubanos están luchando junto a las tropas rusas en la guerra entre Rusia y Ucrania" y acusó a La Habana de no haber "protegido a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra entre Rusia y Ucrania".

- Reclutar mercenarios -

El proyecto gubernamental ucraniano "I Want to Live" dijo recientemente que Rusia ha reclutado mercenarios de Cuba desde principios de 2023. "Conocemos con certeza los nombres y los datos personales de 1028 cubanos que firmaron contratos con las Fuerzas Armadas Rusas en 2023-2024", señaló.

La cancillería cubana dijo en su mensaje que las autoridades "no disponen de información precisa sobre nacionales cubanos" que participen en el conflicto "por su cuenta" o "en las fuerzas militares de ambas partes en el enfrentamiento bélico" de Rusia con Ucrania.

"Es irrefutable que ninguno de ellos cuenta con el estímulo, el compromiso o el consentimiento del Estado cubano para sus acciones", enfatizó la cancillería.

Hace dos años, medios de Miami revelaron el caso de dos jóvenes cubanos de 19 años que afirmaron haber sido reclutados bajo engaños por personas que los contactaron por Facebook para trabajar como albañiles en obras de construcción en Ucrania con el ejército ruso.

Poco después el gobierno cubano informó de la detención de 17 personas por su relación con una red de trata que operaba desde Rusia para reclutar personas que participaran en la guerra de Ucrania. Familiares de cubanos que partieron a Rusia ese año dijeron entonces a la AFP que sus seres queridos habían sido reclutados bajo engaños a través de anuncios en las redes sociales.

lp/jb/db