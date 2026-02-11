Cuba: nieto de Fidel Castro, "el peligro nunca estuvo tan cerca"

En su discurso, reconoció la existencia de una "grave situación en Cuba", citando un profundo deterioro de la sociedad isleña, pero señaló el "legado y pensamiento" de su abuelo Fidel Castro como la principal referencia para el futuro.

Castro Smirnov acusó al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de querer "destruir a Cuba" mediante presiones y sanciones, calificando sus demandas de concesiones políticas de "una subasta de esclavos".

"La presión no genera sumisión, sino resistencia", argumentó, reiterando que "no habrá bloqueos ni presiones imperiales capaces de desviar el camino hacia el socialismo soberano".

El discurso, también republicado en la cuenta oficial X de Castro Smirnov, se produce en un momento en que la isla caribeña atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, marcada por una grave escasez de combustible, apagones prolongados, aumento de la pobreza y represión (ANSA).