Cuba "no es una amenaza" sino "un muro de contención" antidrogas para EEUU (alto jefe militar)

Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como alega el presidente Donald Trump, sino "un muro de contención" frente a las drogas enviadas desde Sudamérica hacia ese país, afirmó este martes un alto jefe militar de la isla.

"Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa el Coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

Poey subrayó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narcotráfico de Cuba, que actúa "como muro de contención en el mar" contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.