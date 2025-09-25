Cuba “no es una democracia”, dice candidata presidencial comunista de Chile

Cuba "claramente no es una democracia", aseguró la candidata comunista a la presidencia de Chile, Jeannette Jara, en una entrevista la noche del miércoles en la Televisión Nacional.

Jara es la candidata única de la coalición oficialista de centro izquierda y lidera las encuestas junto al candidato de extrema derecha José Antonio Kast para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

"Claramente no es una democracia", respondió tras ser consultada sobre si considerada al régimen político de la isla como una dictadura o no.

La candidata mostró un cambio en su postura, ya que en abril había asegurado que "Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro", generando una ola de críticas.

"La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil", agregó.

Jara volvió a cuestionar la situación política en Venezuela, en una crítica que la ha enfrentado públicamente a los dirigentes del Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años.

"En Venezuela lo que hay es una dictadura y yo espero como presidenta de Chile impulsar claramente una transición democrática", aseguró.

Jara, de 51 años, fue ministra del Trabajo del gobierno del izquierdista Gabriel Boric y se metió en la pelea electoral tras ganar las primarias de la centroizquierda el 29 de junio.

