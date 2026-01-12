Cuba: "No hay ningún diálogo con EEUU", dice La Habana
"Solo contactos técnicos"
Ese diálogo, advirtió el presidente cubano, se debe dar "sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia".
El mensaje de hoy de Díaz-Canel responde a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo del Air Force One, en las que afirmó que Washington ya ha iniciado "conversaciones" con La Habana.
Anteriormente, Trump había "sugerido" al gobierno cubano llegar a un acuerdo con él "antes de que sea demasiado tarde", una declaración a la que Díaz-Canel también respondió declarando que "nadie nos dice qué hacer". (ANSA).