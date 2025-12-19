Cuba: Nueva tasa de cambio flotante

La medida introduce un tipo de cambio competitivo cuyo valor se determinará diariamente en función de la oferta y la demanda, como parte de la primera fase de un proceso gradual de unificación monetaria, explicó Juana Lilia Delgado, presidenta del Banco Central de Cuba.

Los tipos de cambio vigentes para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos cubanos) y para personas naturales (un dólar por 120 pesos cubanos) se mantendrán sin cambios.

Actualmente, la brecha entre los tipos de cambio oficiales y el tipo de cambio del mercado informal, que ronda los 450 pesos por dólar, representa una de las principales distorsiones de la economía cubana, sumida en una crisis prolongada durante más de cinco años.

En 2021, una reforma monetaria y la liberalización de las pequeñas y medianas empresas privadas favorecieron el surgimiento de un mercado paralelo debido a la escasez de divisas del país. El peso cubano se depreció drásticamente y la inflación alcanzó niveles sin precedentes. (ANSA).