Cuba: Obispos cubanos alertan, "riesgo de caos social, se necesitan reformas urgentes"

En un comunicado, los obispos instan a un cambio de rumbo mediante reformas estructurales, sociales, económicas y políticas, enfatizando que no podemos seguir como estamos.

Para la Iglesia Católica, Cuba no necesita más angustia ni dolor y advierte del impacto de la crisis en los más vulnerables, incluyendo a los pobres, los ancianos, los enfermos y los niños.

El extenso comunicado advierte del riesgo de agravamiento de las tensiones internas y llama a las autoridades a crear un clima propicio para la toma de decisiones orientadas al bien común.

Si bien reiteran su oposición a la coerción y la presión externas, los obispos enfatizan que la dignidad humana y las libertades fundamentales no pueden subordinarse a los conflictos internacionales.

El llamamiento insta a abrir el país a su gente, sin exclusiones, fomentando el pluralismo y el diálogo. La Iglesia Católica se ofrece como puente entre las partes, dispuesta a contribuir a reducir las tensiones y crear espacios de colaboración.

El mensaje concluye con la esperanza de que prevalezcan el sentido de responsabilidad y la armonía en una fase crítica para el futuro de la isla (ANSA)