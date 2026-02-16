Cuba: ONG, "preso político liberado en Cuba muere de un derrame cerebral"

La noticia fue confirmada por la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, que declaró que su muerte ocurrió bajo custodia del Estado.

El hombre fue uno de los miles de manifestantes arrestados por presunta sedición durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El joven era VIH positivo y su salud se deterioró rápidamente durante su estancia en prisión.

Su enfermedad progresó sin la atención médica adecuada, según familiares y ONG. Su estado empeoró tras un derrame cerebral que lo dejó paralizado de cintura para abajo, con pérdida de movilidad en la boca, las manos y los pies.

El pase libre es un mecanismo utilizado para liberar a presos con enfermedades terminales o debilitantes. Esta práctica busca prevenir muertes dentro de las cárceles y ha sido criticada por ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. (ANSA).