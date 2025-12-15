LA NACION

Cuba: Países "bolivarianos" aprueban plan de ayuda energética para la isla

La crisis obliga a posponer el noveno congreso del Partido Comunista

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cuba: Países "bolivarianos" aprueban plan de ayuda energética para la isla
Cuba: Países "bolivarianos" aprueban plan de ayuda energética para la islaCristian Hernandez - AP

En su declaración final, el ALBA anunció el establecimiento de la Misión Internacional de Energía y Electricidad "con el objetivo de apoyar a la hermana república de Cuba en el restablecimiento total del suministro eléctrico".

La propuesta fue presentada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien presidió una cumbre virtual de jefes de Estado y de gobierno desde Caracas para conmemorar el 21° aniversario de la alianza.

El ALBA, creado en 2004 por los líderes de la época —Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela— también incluye a Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada.

La crisis económica en Cuba también comienza a afectar al "castrismo" en el poder: el noveno congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para abril de 2026, fue pospuesto hasta nuevo aviso, según anunciaron los medios estatales.

(ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será la licitación de Tecnópolis, “un dolor de cabeza” para el Gobierno
    1

    Cómo será la licitación de Tecnópolis, el predio que es “un dolor de cabeza” para el Gobierno

  2. El pedido de Macri tras las fugas a LLA y las grietas en la cúpula
    2

    La crisis de Pro se profundiza: el pedido de Mauricio Macri tras las fugas y las grietas en la cúpula

  3. Martín Fierro del Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
    3

    Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja

  4. Urgencias del mileísmo refulgente
    4

    Urgencias del mileísmo refulgente

Cargando banners ...