Cuba: Países "bolivarianos" aprueban plan de ayuda energética para la isla
La crisis obliga a posponer el noveno congreso del Partido Comunista
- 1 minuto de lectura'
En su declaración final, el ALBA anunció el establecimiento de la Misión Internacional de Energía y Electricidad "con el objetivo de apoyar a la hermana república de Cuba en el restablecimiento total del suministro eléctrico".
La propuesta fue presentada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien presidió una cumbre virtual de jefes de Estado y de gobierno desde Caracas para conmemorar el 21° aniversario de la alianza.
El ALBA, creado en 2004 por los líderes de la época —Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela— también incluye a Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada.
La crisis económica en Cuba también comienza a afectar al "castrismo" en el poder: el noveno congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para abril de 2026, fue pospuesto hasta nuevo aviso, según anunciaron los medios estatales.
(ANSA).
