Cuba: polémicas sobre flotilla humanitaria y rol de Mariela Castro

Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro y diputada del Parlamento cubano, se encuentra entre los aproximadamente 60 miembros del órgano que define la dirección estratégica de esta red internacional, que actualmente promueve una flotilla de activistas con destino a Cuba en marzo, destinada a "romper el cerco estadounidense" y entregar ayuda humanitaria.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también forma parte del Consejo consultivo.

La iniciativa se presenta en un contexto de grave crisis energética en la isla y cuenta con el respaldo del coordinador general David Adler, quien ha calificado el embargo de Estados Unidos como una forma de "castigo colectivo".

Sin embargo, la inclusión de figuras vinculadas al gobierno cubano suscitó críticas y dudas, especialmente entre los grupos de exilio. Tal como informó Ntn24, esfuerzos similares en el pasado provocaron tensiones entre el gobierno de La Habana y los opositores en el extranjero. (ANSA).