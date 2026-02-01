Cuba: Presidente acusa a EEUU de crear "pretextos" para una agresión

"Momentos difíciles como estos deben afrontarse con valentía y coraje", declaró en un discurso ante miembros del Partido Comunista en La Habana, del que informaron medios oficiales.

Según el presidente, el ataque a Caracas, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, estuvo precedido por una "intensa campaña de presión económica, política y propagandística" y un despliegue militar a gran escala.

Según Díaz-Canel, la misma fórmula se está utilizando ahora contra Cuba. Esta postura surge especialmente tras la amenaza de Washington de imponer aranceles comerciales a los países que vendan petróleo a LA NACION. En su discurso, aclaró que no descartaba las negociaciones con Estados Unidos, siempre que se llevaran a cabo "entre iguales" y con respeto mutuo, pero recalcó que hasta el momento no había habido contacto. (ANSA).