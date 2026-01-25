Cuba: presidente lidera ejercicios militares anti EEUU

"Esto cobra especial importancia en la actualidad, dada la ofensiva hegemónica que desarrolla el gobierno de Estados Unidos", declaró el líder, refiriéndose a la operación del 3 de enero en Venezuela que condujo al derrocamiento de Nicolás Maduro.

Díaz-Canel observó maniobras tácticas de unidades blindadas en La Habana; luego interactuó con estudiantes universitarios que realizaban prácticas de tiro y visitó posiciones de defensa antiaérea.

Este es el tercer fin de semana consecutivo de movilización, que incluye entrenamiento para emboscadas, uso de minas y defensa contra armas de destrucción masiva.

La semana pasada, el Consejo de Defensa Nacional aprobó medidas para un posible "Estado de Guerra", mientras se intensifica la retórica contra Washington: para La Habana, "la rendición o la capitulación no son posibles" ante un hipotético ataque. (ANSA)