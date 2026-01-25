Cuba: presidente lidera ejercicios militares anti EEUU
El gobierno refuerza su control tras la caída de Maduro en Venezuela
"Esto cobra especial importancia en la actualidad, dada la ofensiva hegemónica que desarrolla el gobierno de Estados Unidos", declaró el líder, refiriéndose a la operación del 3 de enero en Venezuela que condujo al derrocamiento de Nicolás Maduro.
Díaz-Canel observó maniobras tácticas de unidades blindadas en La Habana; luego interactuó con estudiantes universitarios que realizaban prácticas de tiro y visitó posiciones de defensa antiaérea.
Este es el tercer fin de semana consecutivo de movilización, que incluye entrenamiento para emboscadas, uso de minas y defensa contra armas de destrucción masiva.
La semana pasada, el Consejo de Defensa Nacional aprobó medidas para un posible "Estado de Guerra", mientras se intensifica la retórica contra Washington: para La Habana, "la rendición o la capitulación no son posibles" ante un hipotético ataque. (ANSA)