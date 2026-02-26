Cuba promete defenderse contra "agresión terrorista y mercenaria"
26 feb (Reuters) - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo el jueves que el país caribeño se defenderá de cualquier "agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional".
Los comentarios en redes sociales los publicó después de que La Habana dijo el miércoles que había matado a cuatro exiliados y herido a otros seis, que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida registrada en Florida y que abrieron fuego contra una patrulla cubana.
El Gobierno cubano dijo que el grupo estaba compuesto por cubanos que se oponen al Gobierno, algunos de los cuales ya habían sido buscados antes por planear atentados.
"Cuba no agrede ni amenaza", escribió Díaz-Canel en X. "Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza".
El incidente ocurrió en un momento de alta tensión con Estados Unidos, que ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla en un intento de presionar al Gobierno comunista.
La escasez de combustible ha afectado el transporte y agravado los cortes de electricidad en Cuba, donde la red eléctrica depende del petróleo importado. La ONU ha advertido de una crisis humanitaria si no se satisfacen las necesidades energéticas de Cuba. (Reporte de Anett Ríos; escrito por Gabriel Araújo; edición de Sarah Morland; edición en español de Manuel Farías)