Cuba promete defenderse contra "agresión terrorista y mercenaria"

26 feb (Reuters) - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo ‌el jueves ‌que ⁠el país caribeño se defenderá de cualquier "agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su ​soberanía ⁠y ⁠estabilidad nacional".

Los comentarios en redes sociales los publicó ​después de que La Habana dijo el ‌miércoles que había matado a ​cuatro exiliados y herido ​a otros seis, que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida registrada en Florida y que abrieron fuego contra una patrulla cubana.

El Gobierno ​cubano dijo que el grupo estaba compuesto por cubanos que ⁠se oponen al Gobierno, algunos de los cuales ya habían ‌sido buscados antes por planear atentados.

"Cuba no agrede ni amenaza", escribió Díaz-Canel en X. "Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza".

El incidente ocurrió ‌en un momento de alta tensión con Estados Unidos, que ⁠ha bloqueado los envíos de petróleo ‌a la isla en un intento de ⁠presionar al Gobierno comunista.

La escasez ⁠de combustible ha afectado el transporte y agravado los cortes de electricidad en Cuba, donde la red eléctrica depende del petróleo importado. La ONU ‌ha advertido de una ​crisis humanitaria si no se satisfacen las necesidades energéticas de Cuba. (Reporte de Anett Ríos; escrito por Gabriel Araújo; edición de Sarah ‌Morland; edición en español de Manuel Farías)