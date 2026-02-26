Cuba promete que se defenderá ante cualquier "agresión terrorista"

Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista" contra su soberanía, declaró el jueves el presidente Miguel Díaz-Canel, al día siguiente de un mortal intercambio de disparos entre los ocupantes de una lancha registrada en Florida y guardacostas cubanos.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió en X Díaz-Canel.

El gobierno cubano denunció el miércoles un intento de "infiltración con fines terroristas" de un grupo armado, después de abatir a cuatro ocupantes de una lancha registrada en Florida, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

Además de las cuatro personas muertas, otros seis ocupantes de la lancha resultaron heridos tras haber sido interceptados en aguas territoriales cubanas.

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales", denunció también en X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, indicó ya el miércoles que Estados Unidos investiga este tiroteo.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", afirmó en San Cristóbal y Nieves, donde participó en una cumbre de la Comunidad del Caribe.

Preguntado sobre la posibilidad de que este episodio hubiera implicado a personal del gobierno estadounidense o fuera una operación del gobierno estadounidense, Rubio respondió categóricamente: "No".

- Anti-castristas -

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según las autoridades cubanas, los hombres a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenían en su poder, entre otras cosas, fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba.

Según La Habana, cuando un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, los tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos", hiriendo al comandante de las tropas cubanas.

Los miembros del grupo armado son "cubanos residentes en Estados Unidos" y "la mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", precisó el Ministerio del Interior, que hizo públicos los nombres de los seis ocupantes heridos de la lancha, así como el de uno de los fallecidos.

Según el gobierno cubano, dos de los heridos figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países.

Las autoridades también reportaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones".

Antes del anuncio de La Habana sobre la presencia a bordo de un grupo armado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, había anunciado la apertura de una investigación judicial.

"El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas", indicó el fiscal en X.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes en las primeras décadas después el triunfo de la revolución en 1959, así como el secuestro de pescadores cubanos y atentados a diplomáticos y sedes diplomáticas de la isla en el exterior.

Estados Unidos no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la "amenaza excepcional" que supondría para la seguridad nacional estadounidense este país situado a 150 km de las costas de Florida.